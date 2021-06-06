شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يفوز بجائزة أفضل صورة عن الحضارة بمصر من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الخليج 365 بجائزة ضمن أفضل 30 صورة للنسخة الثالثة عشر من مسابقة الاتحاد الأوروبى السنوية للتصوير الفوتوغرافى فى المتحف القومى للحضارة المصرية، والتى فاز بها الزميل المصور الصحفى حسن محمد.

وكان قد نظم وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر مساء اليوم الأحد، حفل الجوائز بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة البيئة ووزارة الدولة للإعلام.

وقد عقدت المسابقة هذا العام تحت عنوان "رحلة إلى ماضى مصر ومستقبلها" بهدف إلقاء الضوء على جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، والصلة بين حضارة مصر ومشاريع التنمية المستدامة الحديثة المنفذة فى العديد من المجالات.

وكرّم سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، الزميل حسن محمد الذى حصل على درع تكريمية أيضا من وزارة الدولة للإعلام لصوره التى تعزز رؤية مصر 2030 من خلال تسليط الضوء على إنجازات الدولة فى مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وقال الزميل حسن محمد: "إن صورته التى التقطها عام 2020 الماضى، كانت داخل الموقع الإنشائى بالمتحف المصرى الكبير، حيث قمت بالتركيز على تصوير تمثال الملك رمسيس الثانى أعظم ملوك الدولة المصرية القديمة أثناء قيام العمال بأعمال الإنشاءات تحت التمثال"، مضيفا أنه أراد ربط الماضى بالحاضر فى تلك الصورة.

الجدير بالذكر أنه قد شارك فى المسابقة هذا العام 642 مصورا بأكثر من 1600 صورة.