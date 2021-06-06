شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: كان لدينا عجز 20% فى إنتاج الطاقة وتحول لفائض 25% خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أن ما شهده قطاع الكهرباء خلال الـ7 سنوات الماضية يمثل إنجازا وإعجازا، موضحا أنه قبل 7 سنوات كان لدينا عجز فى إنتاج الطاقة الكهربائية تصل لـ20% لننتقل الآن خلال 7 سنوات غطينا هذه الجزئية وأصبح لدينا فائض واحتياطى يتخطى 25%.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة أدخلت 28 ألفا و500 ميجا وات، وهو ما يمثل معدل ضخم خلال 7 سنوات، متابعا: خلال عامين ونصف أدخلنا 3 محطات عملاقة بـ14 ألفا و400 وات، وهى محطات على أعلى مستوى في بنى سويف والعاصمة الإدارية التى بها أكبر محطة فى العالم.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال الفترة السابقة، تم تنمية وتطوير شبكات نقل الكهرباء بحيث لا يكون هناك فقط كهرباء متوفرة، ولكن بجودة عالية بجانب تقوية شبكات التوزيع ضم ضخ استثمارات شبكات 36 مليار جنيه، وهى استثمارات ضخمة للغاية، وأصبح لدينا قدرة على تصدير الطاقة الكهربائية.