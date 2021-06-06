"ولعت في أبوها حي وادعت محاولته اغتصابها وحريق مطعم المعادي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم المعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بأحد المطاعم في شارع المعراج السفلي بمنطقة المعادي.

"منة ولعت في أبوها حي.. وادعت محاولته اغتصابها".. قصة مقتل عامل على يد طفلته بصفط اللبن

مر أسبوع على الحدث، ولم يزل أهالي شارع الثلاجة يتحدثون عن الواقعة التي اقشعرت لها الأبدان؛ فتاة لم يتعدَ عمرها الـ13عامًا، حرقت والدها الذي تربت في كنفه، للهروب مع شابٍ غنى لها أشعارًا من الحب ووعدها بالزواج الزائف، وهذا ما رفضه الأب تمامًا؛ لتكتب الطفلة الفصل الأخير في حياته بعدما أشعلت النيران في جسد والدها وتركته حتى تفحم.

تأجيل محاكمة بديع ومحمود عزت و77 آخرين في أحداث المنصة لـ18 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وأسامة يس، و75 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنصة» لجلسة 18 يوليو لطلبات الدفاع.

"قتل ابنه بالرصاص".. القصة الكاملة لجريمة العائلة في الزاوية الحمراء

اختصر "حنفي" سنوات من المناهدة والخلاف مع نجله بتسديد 4 طلقات له أردته قتيلا داخل منزلهما في منطقة الزاوية الحمراء، مرددا "هقتلك بس مش هتورثني".

اقتراض انتهى بالدم.. ملابسات مقتل مسجل خطر على يد آخر بأطفيح

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل مسجل خطر على يد آخر بمركز أطفيح.

تبلغ لمركز شرطة أطفيح من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجرح قطعي.

بدأت بـ"جردل مياه" وانتهت بجثة.. تفاصيل مقتل شاب في السلام

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة، لأقوال شهود العيان في واقعة مقتل شاب في موقف العاشر بمدينة السلام.

تجديد حبس 5 أشخاص اختطفوا شخصا في المطرية بسبب خلافات سابقة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم باحتجاز شخص بسبب خلافات مالية بينهم.

قضية نسب انتهت بانتحار.. 4 فرق إنقاذ تبحث عن جثة شاب قفز من أعلى كوبري عباس

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها لانتشال جثة شاب انتحر من أعلى كوبري عباس، فجر السبت.