قضية نسب انتهت بانتحار.. 4 فرق إنقاذ تبحث عن جثة شاب قفز من أعلى كوبري عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها لانتشال جثة شاب انتحر من أعلى كوبري عباس، فجر السبت.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 مجموعات إنقاذ نهري بالتنسيق مع الإدارة العامة؛ لتمشيط مجرى نهر النيل والعثور على الجثمان.

تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بوجود حالة غرق أسفل كوبري عباس.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد أمين والمقدم هشام بهجت بمشاركة ضباط قسم الجيزة برئاسة الرائد مصطفى عبد الله.

وتبين أن شابا يقيم بمنطقة أرض اللواء ترك متعلقاته الشخصية داخل حقيبة بحوزة صديقه وغافله وقفز من أعلى الكوبري.

التحريات الأولية أشارت إلى أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية بسبب تفاقم الخلافات بينه وبين والده الذي رفض أن يحمل اسمه بقوله "انت مش ابني".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله العميد محمد سلامة مأمور مركز الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.