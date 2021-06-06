الاستحمام الأخير.. مصرع شاب غرقا في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز منشأة القناطر شمال الجيزة، الأحد.

تلقى العميد عمرو توفيق مأمور مركز منشاة القناطر إشارة من شرطة النجدة بوجود حالة غريق بقرية الإخصاص.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لانتشال جثة الغريق الذي تبين نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو لكن جرفه التيار.

قبل وصول القوات، تمكن الأهالي من انتشال جثة الغرق، ونقلها إلى أقرب مستشفى تمهيدا للتصريح بالدفن.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.