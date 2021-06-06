حريق في محطة تجارب كلية الزراعة جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في محطة تجارب تابعة لكلية الزراعة جامعة القاهرة، مساء الأحد.

تلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة من محطة التجارب الزراعية المجاورة لمحور صفط اللبن.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء تنسيقا مع مأمور قسم الجيزة.

وتبين نشوب الحريق في كمية مخلفات على مساحة 9 أمتار، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق في غضون دقائق.

وأجرى رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.