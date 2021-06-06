القبض على متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على متهمين بحوزتهم 2 بندقية خرطوش عيار 12، و8 طلقات من ذات العيار، وتم ضبط المتهم الأول السابق ضبطه واتهامه في قضيتين، آخرهما القضية رقم 5146 لسنة 2020 جنح القطامية مخدرات.

كما تم ضبط المتهم الثاني والسابق اتهامه في القضية رقم 238 لسنه 2018 جنح، سلاح بدون ترخيص القطامية.

وكانت وردت معلومات للنقيب محمد مجدي معاون مباحث قسم القطامية، بإبلاغ المقدم محمد الألفي رئيس مباحث قسم القطامية، والعميد عمرو إبراهيم رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة، والعقيد إبراهيم بحبح، والعميد محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية، وتم عرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش و8 طلقات عيار 12، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم للسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس.