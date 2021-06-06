ضبط مدير مخبز استولى على مليون جنيه من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مدير مخبز بلدى بمحافظة الجيزة.

التحريات أشارت إلى أن المتهم استولى على مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب بمنظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفه يومية دون إنتاجه فعليا، والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.