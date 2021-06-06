لا يُرى في مصر.. البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث كسوف حلقي للشمس يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021م، حيث يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ.

وأوضح القاضي في بيان اليوم، أن هذا اليوم يشهد شروق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ويحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي، ولا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل ويمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).

وتابع القاضي: سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً، عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.

ويُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527,1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.

جدير بالذكر أن الكسوف الحلقي التالي يكون في 14 أكتوبر 2023م.

وفيما يلي بيان شامل عن مراحل الكسوف للمناطق التي يرى فيها بالتوقيت المحلي لها:

الظاهــــــــرة وقــت حدوثهــــــا

ث : ق : س

بداية الكسوف الجزئي 10:12:15

بداية الكسوف الحلقي 11:49:43

ذروة الكسوف الحلقي 12:41:51

نهاية الكسوف الحلقي 13:33:45

نهاية الكسوف 15:11:16

لمزيد من البيانات والمعلومات عن الظواهر الفلكية، يمكنكم تحميل الدليل الفلكي من على الصفحة الالكترونية للمعهد.