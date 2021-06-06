تعديلات التعليم وفصل الموظف الإخواني.. أبرز أحداث برلمان الأحد



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقر مجلس النواب اليوم الأحد، قانون الصكوك السيادية في مجموعه على أن يقر نهائيًا في جلسة لاحقة، وشهدت جلسة اليوم الأحد، عددًا من المناقشات لامهمة لعدد من القوانين.

وينشر "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز ما حدث بالبرلمان اليوم..

- إقرار قانون الصكوك السيادية في مجموعه وتأجيل الموافقة النهائية لاحقًا.

- شهدت الجلسة العامة مجلس النواب، حالة من الشد والجذب بين النائبين مصطفى بكري، من جهة والنائب ضياء الدين داود منجهة أخرى، بسبب إتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة.

أيضًا جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة الأصول، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالي: "الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عداالموارد الطبيعية".

وبدأ الجدل، بمطالبة النائب ضياء الدين داوود، بتعديل التعريف، بإضافة جملة: "عدا السد العالي وقناة السويس"، حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات لهما طبيعة خاصة، مشيرًا إلى أن هناك دول تساهم في بناء سد النهضة.

- أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب.

وجاءت الطلبات على النحو التالي:

1- العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

2- العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمونوإجراءات سلامة الطلاب الصحية.

3- العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادي.

- ضياء رشوان يطلب دعم "أفريقية النواب" في بند المكافآت بموازنة هيئة الاستعلامات

- وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

- أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها بعدد من التوصيات المهمة، لمواجهة استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال "حبة الغلة" في الانتحار.

وأكدت اللجنة في توصياتها، تفعيل الضوابط التي اتخذتها من قبل لجنة المبيدات الزراعية فيما يخص تقنين استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وتشديد الرقابة على محلات المبيدات وغيرها من المحال التي تبيع تلك الأقراص، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأوصت بتكثيف الحملات من جانب وزارة الزراعة والصحة لتقنين استخدام تلك الأقراص، وكذلك أوصت وزارة الأوقاف بإثارة خطورة استخدام تلك الأقراص عبر منابر المساجد، وتوعية الشباب من خطورة استخدامها لاسيما وأن الانتحار أمر محرم شرعًا.

- وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

- وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة عاطف ناصر على اقتراح النائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب، بشأن إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية بداية من القناة الثالثة وحتى القناة الثامنة والاكتفاء بالبث الأرضي.

- وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم على تعديل مشروع رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.