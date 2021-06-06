"الخليج 365" يفوز في مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

فاز موقع "الخليج 365" في مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي، واختارت لجنة المسابقة صورة الزميل عبدالله عويس، ضمن أفضل 30 صورة، عن صورته لشوارع القاهرة، ضمن ملف وباء في القاهرة.

وأطلق وفد الاتحاد الأوروبي في مصر النسخة الثالثة عشر من مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها"، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة البيئة، ووزارة الدولة للإعلام.

يقدم وفد الاتحاد الأوروبي، جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى إقامة معرض يضم أفضل 30 صورة، وتمنح وزارة السياحة والآثار، جائزتين خاصتين لأفضل الصور، ترويجًا لقطاع السياحي.

وتقدم وزارة البيئة، ممثلة في حملة "إيكو إيجيبت"، جائزة خاصة لأفضل صورة تم التقاطها في محمية طبيعية.

وتهدف حملة "إيكو إيجبت" التي تم إطلاقها في سبتمبر 2020، إلى زيادة الوعي بأهمية البيئة والموارد الطبيعية والترويج للسياحة البيئية.

وتهدف المسابقة، التي تنظم منذ عام 2008، إلى تعزيز الحوار الثقافي بين المصريين والأوروبيين وإبراز الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.