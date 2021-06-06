الإنجليكانية تقدم مقترحًا لشيخ الأزهر لتأسيس مركز للدراسات الإسلامية بالكنيسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم وفد من الكنائس الأسقفية الإنجليكانية، اليوم الأحد، باقتراح إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإنشاء مركز للدراسات الإسلامية بالكنيسة الإنجليكانية بالتعاون مع الأزهر الشريف ويحاضر فيه علماء من جامعة الأزهر، وذلك في إطار مبادرات الحوار التي يرسخ لها شيخ الأزهر والجهود الحقيقة التي يبذلها فضيلته في هذا الاتجاه، والتعريف بحقيقة الأديان.

وأكد وفد الكنائس الإنجليكانية أن وثيقة الأخوة الإنسانية مثلت دافعا قويا لهم لتقديم هذا الاقتراح، كما أن كلمات شيخ الأزهر ولقاءات وقوة بيانه واعتداله تؤكد بلا شك أن السبيل إلى التعايش السلمي هو معرفة الآخر وقبوله والاستفادة من التنوع والاختلاف، وهذا المعرفة ينبغي أن تكون من مصادرها الأصلية ممثلة في الأزهر الشريف من ناحية الحديث عن العلوم الإسلامية.

ويتمثل الوفد الذي زار شيخ الأزهر اليوم في رئيس الأساقفة جوسيا فيرون، رئيس اتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، يرافقه المطران منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية الذي يبلغ سن المعاش غدًا، والمطران سامي فوزي، الرئيس الجديد لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية الذي يتولى منصبه بعد غد الثلاثاء.