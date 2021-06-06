المنشآت الفندقية تكشف الحالات التي يمنع فيها تطعيم العاملين بالسياحة.. ومصير الممتنعين عن اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن بداية من شهر أغسطس المقبل لن يسمح لمن لم يجر تطعيمه بلقاح كورونا، بالعمل في القطاع السياحي، إلا لعذر خاص.

وأكد عاقل لمصراوي، أن اللقاح إجباريا وليس اختياريا، لافتاً إلى أن الحالات التي يمنع فيها تطعيم العامل بالسياحة تتمثل في حالة وجود عائق طبي أو رأي طبي يمنع ذلك أو إصابة العامل بمرض مزمن يحول دون حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة، للتأكد والموافقة على ذلك.

وشدد على أن تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي أصبح يتعلق بالأمن القومي للبلاد، حيث إن عدم التطعيم قد يضر بالمصالح الاقتصادية لما له من تأثير سلبي على الحركة السياحية الوافدة.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إلى بدء حملتها لتطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية ومطروح والبحيرة، بلقاح كورونا استعدادا لعودة الحركة السياحية.

وأكد عاقل، على أن هناك محاولات جارية مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان لتبكير موعد تطعيم العاملين بفنادق الأقصر وأسوان بالأمصال المضادة لكورونا، لتكون الشهر الجاري بدلا من شهر يوليو المقبل.

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن التبكير بعملية التطعيم تأتي في إطار العمل الجدي لسرعة الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالسياحة في أقرب وقت إضافة إلى تجهيز العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد لاستقبال السياح خلال الموسم الشتوي.

من ناحيته، أعلن محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، بدء المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر وأسوان، في حصر أسماء العاملين لديها، تمهيدا لحصولهم على الأمصال المضادة لكورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف عثمان، في تصريحات له، أن الفئات المستهدفة للتطعيم تتمثل في: سائقي الحناطير، والفلايك، وسائقي التاكسي، وعمال البازارات، والعاملين بشركات النقل السياحي وشركات السياحة، وخفراء المعابد والمزارات الأثرية، ليصل بذلك أعداد العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد إلى نحو 25 ألف عامل.

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