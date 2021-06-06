"حطام كويكب".. تفاصيل سقوط 60 شهابًا على الأرض غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء مصر والوطن العربي، غدًا الاثنين، ظاهرة فلكية تتمثل في تساقط شهب الحمليات السنوية خلال ساعات النهار لتبلغ نحو 60 شهابًا في الساعة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الكرة الأرضية تعبر هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب إيكاروس (1566 Icarus) وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية إلا أنها ستحدت خلال ساعات النهار.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن شهب الحمليات تنشط في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو ومعظمها غير مرئي للعين المجردة لأن نشاطها أمام مجموعة نجوم الحمل في موقع ليس بعيداً عن الشمس ولو كان بالإمكان أطفأ الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعه 39 كيلومتر بالثانية وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام.

وأوضحت أن شهب الحمليات ستبلغ ذروتها خلال ساعات النهار غداً الإثنين 7 يونيو 2021، والفرصة متاحة كذلك يوم الثلاثاء 8 يونيو، ولو كان بالإمكان اطفأ الشمس يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهابا بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعه 39 كيلومتر بالثانية وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط الشهب خلال السنة.

وتابعت الجمعية: بشكل عام الفرصة ممكنة ولكن غير مؤكدة لرؤية بعض هذه الشهب بالعين المجردة وذلك بمراقبة الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، ومن الممكن رؤية أحدها يتحرك أفقيا عبر الغلاف الجوي للأرض من نقطة انطلاقه وسوف يتميز بحركته البطيئة ولمعانه الخلاب.