في 5 أشهر.. التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ50 ألف مريض إدمان مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألف و576 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

ويصل عدد مراكز علاج الإدمان في مصر، إلى 26 مركزًا في 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة بديلة العشوائيات "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير" نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5%.

وأضافت القباج، في تصريحات لها اليوم الأحد، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقًا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.17 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.64% ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي الإنترنت يليه التلفزيون وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء‪ .