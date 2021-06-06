شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان إمام مسجد السيدة زينب السابق في بنها.. و«الأوقاف» تنعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية دملو مركز بنها جثمان الدكتور عبدالله عزب، إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة، سابقا، والذي لقي مصرعه على الطريق الزراعي قرب مدينة طوخ، خلال سفره من القاهرة إلى مسقط رأسه، حيث كان الراحل في طريقه من القاهرة إلى بنها وتعرض لحادث مروري بالقرب من طوخ ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كان قد تم إيداع جثة الراحل مستشفى طوخ العام وتحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة التي صرّحت النيابة بدفن الجثمان، كما طلبت تحريات المباحث حول الحادث.

وأدي المئات من أهالي قرية دملو الجنازة عقب صلاة المغرب وسط حالة من الحزن بين الأهالي والمشيعين حيث كان الفقيد من رموز القرية ومصدر فخر لها وكان ومحبوبا بين الأهالي وشباب القرية.

فيما وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مساعدة مالية لأسرة الفقيد قدرها ٢٠ ألف جنيه مع سرعة إنهاء جميع إجراءات مستحقاته المالية.

ونعى وزير الأوقاف الراحل داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم في خدمة الدعوة والقرآن الكريم، وأن يخلف الأوقاف وأهله فيه خير، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

كانت وزارة الأوقاف اعلنت وفاة الشيخ عبدالله العزب إمام وخطيب مسجد السيده زينب، عن عمر يناهز 36 عاماً.

واشتهر الشيخ عبدالله عزب بتلاوته الخاشعة للقرآن الكريم، كما شارك في تقديم برنامج «لعلهم يفقهون».