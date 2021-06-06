شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد سلالات كورونا حول العالم؟ أستاذ مناعة يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، إنه يوجد أكثر من سلالة لفيروس كورونا، وهناك سلالات محل البحث وسلالات أخرى محل القلق، مشيرًا إلى أن أخطرها السلالة الهندية لأنها أشد انتشارًا ولا تتأثر باللقاحات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، أن سلالة كورونا الموجودة في مصر الآن، مشابهه للسلالات الموجودة في قارة أوروبا.

وفي معرض ردّه على سؤال الإعلامية «كم سلالة موجودة في العالم؟»، قال :«كل يوم نسمع عن طفرات وسلالات، وأوضح أنه إثناء انقسام الفيروس ربما يحدث أخطاء في تركيب الفيروس وبالتالي تحدث طفرة، ولكن ليست مهمة لأنها لا تغير في تركيبة الفيروس وخصائصة، إلا إذا تكونت هذه الطفرات مع بعض، وتتحول للسلالة، وتختلف في شدتها».