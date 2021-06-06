شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتفقد الإنشاءات الجديدة بأكاديمية الفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، ونائبته الدكتورة غادة جبارة مجمع قاعات الدكتور فوزي فهمي.

المعهد يضم 6 قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وتحمل كل قاعة منهم اسم احد رموز مصر من المسرحيين الرواد بالاضاقة إلى قاعة سابعة عبارة عن مرسم كبير مجهز لطلاب قسم الديكور، كما تفقدت الكوبري الرابط بين حرمي الاكاديمية ومبانيها القديمة والجديدة وعدد من منافذ التي تم تخصيصها لمنتجات الصناعات الثقافية ومشروع صنايعية مصر والجاري تنفيذها، تابعت سير اعمال انشاء المسرح الروماني الجديد.

وقالت عبدالدايم إن مشروعات تطوير وتحديث بنية الأكاديمية تأتي تفعيلا لمستهدفات الدولة التنموية «رؤية مصر 2030» والخاصة ببناء شخصيات تدرك أهمية الحفاظ على الارث الثقافي والحضاري العريق، واضافت ان اكاديمية الفنون تعد صرحا تعليميا فريدا في مصر والوطن العربى وتعمل على إعداد اجيال من المبدعين القادرين على صون الهوية، وتابعت ان مجمع الدكتور فوزى فهمى يعد اضافة ثرية إلى البنية الانشائية للاكاديمية والتى تشهد تطويرًا وتحديثًا على كافة المستويات، موضحة أن اطلاق اسماء رواد الحركة المسرحية على القاعات ياتى ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتخليد ايقونات القوى الناعمة وعرفانا بما قدموه من انجازات.

وقال الدكتور اشرف زكى ان اكاديمية الفنون تواصل عمليات التطوير على كافة المستويات التعليمية والانشائية حيث يتم الانتهاء من أعمال المسرح الروماني ومعهد السينما الجديد ومشروع شارع المكتبات في 30 يونيو الجاري بالإضافة إلى تدشين المستشفي وسكن الطلاب وجاري العمل على اعداد الأماكن التي تم تخصيصها كمنافذ بيع وعرض لورش ومنتجات مبادرة صنايعية.

وشهدت وزيرة الثقافة فيلما تسجيليا عن المراحل التنفيذية لمشروع مجمع قاعات الدكتور فوزي فهمي قبل وبعد تنفيذ الأعمال .

حضر اللقاء الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

ويقع مجمع الدكتور فوزى فهمى على مساحة 1350 مترًا مربعًا ويضم ثلاثة مستويات وتحمل قاعاته أسماء «الدكتور سناء شافع، الدكتور كرم مطاوع، الدكتور كمال يس، الدكتور زكريا سليمان، الدكتور هاني مطاوع، الدكتورة سميرة محسن»، إلى جانب مرسم على الطراز العالمي مخصص لطلاب قسم الديكور، بالإضافة إلى صالة جيمانزيوم تضم أحدث الأجهزة الرياضية والمعدات للطلاب.