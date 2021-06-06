شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار طالب فى المنوفيه بسبب تعثره فى امتحانات الاعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم طالب في الشهادة الإعدادية في إحدى قرى مركز أشمون، بمحافظة المنوفية، على الانتحار، بعد أداء الامتحانات، من خلال تناوله حبوب حفظ القمح تم تحرير محر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون، يفيد بانتحار طالب يدعي «ع.م» 15 سنة، طالب في الشهادة الإعدادية، بعد تناوله قرص حفظ القمح، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه ولكنه توفى متأثرا بإصابته، وأكد والد الطفل في التحقيقات أن ابنه تعثر في العملية التعلمية أثناء اداءه امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، يحمل رقم 6093 إداري مركز أشمون، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة