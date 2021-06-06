شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تُعلن حصاد 7 سنوات: زيادة دعم الفرد لـ50 جنيها بالبطاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيديو عن حصاد الوزارة خلال الـ7 سنوات الماضية وتحقيق العديد من الإنجازات، بتوجيهات من الرئيس السيسى، حيث ارتفع نصيب الفرد من دعم السلع التموينية إلى 50 جنيها وزيادة فاتورة دعم السلع والخبز إلى 86 مليار جنيه، كذلك زيادة السعة التخزينية للأقماح في الصوامع إلى 3.4 مليون طن قمح بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن، وكذلك تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية إلى 6 أشهر.

كما تضمنت إنجازات وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقرب من 49 مليار جنيه وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذلك جارى إنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة لزيادة المخزون من السلع الأساسية لـ9 أشهر.