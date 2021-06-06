شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: علاج 655 طالبًا وطالبة بكليات الجامعة بـ 4 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، إنه تم علاج 655 طالبًا وطالبة بكليات الجامعة المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بقيمة 4 ملايين و896 ألف جنيه.

وأشار رئيس جامعة طنطا، في بيان، الأحد، إلى أن الجامعة تقدم لطلابها خدمات وقائية وعلاجية متكاملة دون مقابل، كما تقدم العيادات الخارجية في مختلف كليات الجامعة الخدمات الصحية للطلاب أما الحالات التي تستدعي المزيد من الرعاية فيتم تحويلها إلى مستشفى الطلبة الجامعي.

وأضاف إن جميع المستشفيات التابعة للجامعة تستقبل الحالات المرضية من الطلاب، وتقديم العلاج بالمجان بدون تكلفة مدفوعة من الطلاب.