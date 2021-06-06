شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو اختلفت الاجابات بين التابلت والبابل شيت؟ وزير التعليم يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الرد على سؤال طلاب الثانوية العامة "ماذا لو اختلفت الاجابات بين التابلت والبابل شيت؟".

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لجميع الطلاب الذين استلموا التابلت:

- يكون حل الامتحان إلكترونياً على التابلت وورقياً في البابل شيت.

- على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح وهذا "يعتبر إلزاميا" حتى يطمئن الطالب على تسجيل إجاباته ولا يخشى أى مشكلة قد الخوادم أو الكهرباء.

- رصد الاجابات على التابلت في نفس اللحظة يضمن وجود نسخة إضافية من إجابات الطالب وتصحيح الكتروني اضافي للتاكد من سلامة وجودة التصحيح.

- في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو اكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتاكد مما اختاره الطالب حسب الضوابط الاتية:

(١) إذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت.

(٢) أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين البشرية سيتم اعتماد إجابة التابلت.

(٣) ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها سوف يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.