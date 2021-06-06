شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطمئن طلاب الثانوية العامة قبل الامتحان: «متقلقوش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن الوضع الوبائي الخاص بالموجة الثالثة لـ فيروس كورونا داخل البلاد بدأ في الانخفاض تدريجيًا، وفقًا لعدة مؤشرات أبرزها تراجع عدد المترددين على مستشفيات العزل والحميات.

وأكد «وديع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافةً إلى سرعة التقديم للحصول على اللقاح.

وفيما يخص تأمين امتحانات الثانوية العامة، أوضح أن وزارة الصحة وضعت العديد من الخطط من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب.

ووجه حديثه إلى طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، قائلًا: «متقلقوش.. نعمل دائمًا من أجل التأكد من عدم وجود أي مشاكل، وسنوفر الإجراءات الاحترازية».

ونوه بأنه بعد زوال الأعراض بـ 4 أو 5 أيام يصبح المريض غير مُعدٍ، وفقًا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، مختتما «تظل تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية، الإثبات القاطع على شفاء الحالة”.