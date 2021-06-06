شكرا لقرائتكم خبر عن «دور مواقع التواصل في الدعوة».. دورة تثقيفية لأئمة الأوقاف في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الأوقاف في القليوبية دورة تثقيفية للائمة بقاعة مسجد ناصر بمدينة بنها، تحت عنوان «دور مواقع التواصل الاجتماعى في الدعوة ونشر الثقافة الدينية».

وأوضحت المديرية في بيان، الأحد، أنه سوف تستمر الدورة لمدة أسبوعين وبصفة يومية حيث تم تقسيم الأئمة إلى مجموعات وكل مجموعة مدة الدورة لها يوم واحد فقط مراعاة للتباعد الاجتماعي وعدم التكدس مع الإلتزام التام بالكمامة وجميع الإجراءات الاحترازية.

أكد الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الاوقاف في كلمته في أفتتاح الدورة على الدور المهم الذي ينبغى القيام به في نشر الدعوة والرسائل الدينية والمعلومات التوعوية في كافة فروع الشريعة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والفضاء الإلكترونى الواسع والذى أصبح مقصدًا ومزارًا للجميع ومن كافة المستويات العلمية والثقافية، حتى صار العدد بالملايين من المتابعين والمشاهدين لتلك المواقع.

كما أكد «أبوالسعود» على عدم ترك هذه المنصات والمنابر الفضائية لذوى الفكر المتطرف والانتماء المعادي للوطن ورموزه، حيث يصبح الشباب والأطفال أيضًا صيدا سهلا وفريسة لتلك الجماعات، فيتم تشويه الدين وجميع القيم والمبادئ الإنسانية التي يتصف بها الإسلام وجميع منطلقاته الروحية والأخلاقية.

وشدد على ضرورة التواجد المستمر على هذه المواقع ونشر الفكر المعتدل وتوجيه الشباب التوجيه السليم والأخذ بأيديهم لطريق الإيمان والصراط المستقيم البعيد عن أي انتماء سوى الله والوطن، وبث القيم النبيلة، وأخلاق الرحمة والتعاون، ونشر روح المحبة والاتحاد لدى الجميع وخاصة في ظل قيام الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وكافة القيادات الدعوية، بتوفير المادة العلمية الثقافية والدينية في جميع النواحى، والجوانب الشرعية واللغوية والتثقيفية ولا شك أن توفير هذه النشرات والارشادات الدينية والذخيرة اللغوية يجب أن تكون محل اهتمام بالغ في الاستفادة منها والعمل على نشرها على أوسع نطاق بجميع منصات التواصل الاجتماعي وخاصةً لما تحويه من مواد يستفيد منها الأطفال والشباب والشيوخ وعلى كافة مستوياتهم الثقافية والعلمية والفئات العمرية.

وأوضح أن التقاعس وإهمال هذه المنصات والمنابر الفضائية يعتبر تفريطا وتقصيرا في أمانة الدعوة إلى الله عبر الوسائل الحديثة والتى أصبحت داخل كل بيت ولدى كل فرد من أفراد المجتمع، وأن التفريط في نشر المواد العلمية والدينية التي تقوم الوزارة بتوفيرها وبأسلوب سهل وميسر يعتبر خيانة للأمانة وتقاعسا عن أداء الواجب المنوط القيام به في ظل الظروف الحالية وخاصة استمرار وباء «كوفيد ١٩»، والذى بسببه توقفت الأنشطة الدينية لعدم التجمع والاختلاط حفاظا على حياة الناس وأرواحهم.