شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منتصر يصدر كتابه الجديد «يوميات تنويرية» : أحجار في المياه الراكدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، توقيع كتابه الجديد الذي يحمل اسم «يوميات تنويرية»، ويّصدر عن الدار المصرية اللبنانية.

وقال «منتصر»، خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اليوم وقعت كتابي الجديد (يوميات تنويرية) مع محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الكتاب صادر عن الدار العريقة، الدار المصرية اللبنانية»، وسيصدر في المعرض القادم 30 يونيو.

خالد منتصر - صورة أرشيفية

ويقول الدكتور خالد منتصر لـ«المصري اليوم»، إن كتابه «يوميات تنويرية» يحاول فيه أن يكون جبرتي التنوير من خلال رصد قضايا وإشكاليات مصرية وعربية يومية من خلال نظرة تنويرية، ومناقشة لكل الخرافات اللاعلمية والإجتماعية والتراثية المنتسبة للدين، وهو بمثابة دروس تنويرية للشباب كيف يرد على المتطرفين بمنطق وعقل وهدوء، من خلال ٢٥٠ صفحة قضايا صادمة، يلقي أحجاراً في المياه الراكدة.

يذكر أنه في 2003، كان أول كتب خالد منتصر بعنوان «الختان والعنف ضد المرأة»، فتناول منتصر ظاهرة الختان والعنف بشكل عام اتجاه المرأة برؤية واسعة وحادّة، تشمل كل متغيرات المجتمع وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما رفض رفضا تاما الحلول المتوسطة لمجتمع غارق بالازدواجية في تعامله مع المرأة.

يوميات تنويرية كتاب جديد للكاتب خالد منتصر

وفي 2005، أصدر كتاب «وهم الإعجاز العلمي»، وركز فيه على أنه لا يوجد طب إسلامي وطب مسيحي وطب يهودي وطب بوذي، إنما هناك طب فقط، له قواعده التي لا بد أن تُحترم، هذا إذا كنا نريد أن نتقدم ونلحق بركب العلم الحديث.

وفي 2008، أصدر كتابي «فوبيا العلم» و«بورتريهات بألوان الشجن»، وفي 2011، أصدر كتاب «العلم بين المعمل والمسجد».