شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف عن علاج المصاب بانعدام الحيونات المنوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن عملية إنتاج الحيوانات المنوية تعتبر عملية معقدة تبدأ من الوطاء ومن الغدة النخامية، اللتين تفرزان الهورمونات المحفزة لإنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين ومن ثم يتم ضخ الخلايا المنوية من الخصيتين عبر القناة المنوية إلى غدة البروستاتا التي تفرز السائل المنوي.

وأضاف «حافظ»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، أنه خلال عملية القذف يتم إفراز السائل المنوي الذي يحتوي على الحيوانات المنوية إلى خارج الجسم عبر قناة البول الموجودة في القضيب، وفي حالة حدوث خلل في أي مرحلة من المراحل المبينة أعلاه قد يؤدي ذلك إلى مشكلة في إنتاج الحيوانات المنوية وانخفاض عددها.

وتابع: «في كثير من الحالات لا يكون سبب نقص الحيوانات المنوية معروفا، لكن في بعض الحالات الأخرى يكون السبب معروفا»، مشيرًا إلى أنه لم يثبت علميا جدوى العلاجات بواسطة الفيتامينات والإضافات الغذائية، ما عدا في الحالات التي يكون السبب فيها هو نقص بأحد هذه المواد عينيا.