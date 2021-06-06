شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 66 محضرًا لمخابز وضبط لحوم وسلع منتهية الصلاحية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، الأحد، عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين»بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 30مايو الماضي حتى الان» بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار تلك الفترة ،أسفرت عن ضبط 66 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 13 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و13 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و2 محضر للتصرف في 10 جوال دقيق مدعم، 10 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و4 محاضر لمبيعات وهمية، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و3 محاضر تجميع 21 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50كجم لإعادة بيعه في السوق السوداء.

بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين للإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم،فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 30% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و15 محضرا لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

بينما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 26 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و34 محضراً لعدم حمل شهادات صحية ،و5 محاضر لمنشآت تمارس أنشطة تجارية بدون ترخيص، و4 محاضر لجزارين لعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبيعها وتم التحفظ على 40 كجم منها، فيما تم التحفظ على 1200 كجم لبن فرز منتهي الصلاحية، 160 أنبوبة كاتشب،414 عبوة شرائح البطاطس(شيبسي) و50 كجم لانشون مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومن ناحية أخرى تم ضبط 100بلية سيارات و50علبة تيل فرامل و50علبة شحم سيارات و200 لمبة ليد سيارات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات ولا توجد فواتير بها، فضلاً عن ضبط أكثر من 100 علبة سجائر و25 علية تبغ مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

كما تضمن التقرير تحرير 10 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية وضبط طلمبة رصيف تعمل في مجال الموارد البترولية بدون ترخيص من الجهات المختصة حيث تم التحفظ على49145 لتر سولار 16876لتر بنزين 80 و3483 لتر بنزين 92 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك تم تحرير محضر لمحطة رصيف أخرى والتحفظ على 4 آلاف لتر سولار و5آلاف لتر بنزين 80 وجاري العرض على النيابة العامة، في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدماً لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة.