شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يونيو 2021، الأربعاء القادم، مؤكدة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

كما أعلنت الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر ديسمبر 2019 ، يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021، وأنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتابعت :"يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك، حيث نجحت في الحصول علي دعم مالي إضافي استثنائي من وزارة المالية لسد الفجوة الناتجة عن التأخر في صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش من المؤسسات، و تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش".