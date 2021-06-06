شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترصد بعض المخالفات في امتحانات الدبلومات الفنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، الامتحانات العملية والمعملية كلٌ في تخصصه وشعبته للدور الأول للعام الدراسي 2020/2021.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الامتحانات العملية والمعملية تمت في اليوم الثاني على ما يرام، حيث أدى اليوم (142789) طالب وطالبة الامتحانات فى (973) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

وتلقت غرفة العمليات من رئيس لجنة الإدارة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث، ما يفيد أنه أثناء متابعتها لسير الامتحان بمدرسة 15 مايو الثانوية الصناعية بنين تم رصد بعض المخالفات، وتم عمل محضر إثبات حالة واستدعاء الشئون القانونية للتحقيق، وسوف تتم المتابعة من قِبل الدكتور مشرف عام امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث لنتيجة التحقيقات.