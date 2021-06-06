شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تشهد تخرج دفعة من برنامج تدريب مستشارى النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج تدريب مستشارى هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية والذى يستهدف تدريب 915 عضو بالهيئة على أحدث النظريات الإدارية والمهارات الشخصية للارتقاء بالمستوى الإدارى وتأهيلهم لتولى المناصب الرفيعة بالهيئة.