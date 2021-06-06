شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أكاديمية تدريب الشباب: نقدم 20 برنامجًا أحدثها "الرئاسى التنفيذى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الثقة فيه للمرة الثانية، مشيرا إلى أن مصر لديها شباب وطني يحب البلد ويعمل لأجلها ويستحق ما تقدمه له الأكاديمية من أعمال تأهيل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على قناة الحياة: "مصر دولة شابة معظم أهلها من الشباب وهي ظاهرة غير متكررة على مستوى العالم، وبالتالي نسابق الزمن لتحضير برامج مختلفة من أجل الشباب، ولدينا أكثر من 20 برنامجا تدريبيا مختلفا، تقدمها الأكاديمية للمجتمع".

وقال: "الأكاديمية تقدم المشورة لكل أجهزة الدولة، وتقوم بدراسة مشكلات المجتمع وتقدم حلولا لتلك المشكلات، وهناك تعاون كبير بين الأكاديمية وبين أعرق مدارس حول العالم، والأكاديمية تقدم لمصر نموذجا جيدا للغاية".

وتابع: "كل برنامج نقدمه للشباب، له مجموعة من الشروط، وأبرز تلك البرامج هو البرنامج الرئاسي، وهناك البرنامج الرئاسي التنفيذي ويستهدف العاملين ما بين 30 عاما و45 عاما، من العاملين في القطاعات الحكومية والجهاز الإداري للدولة في مصر، ونحاول توسيع دائرة انتشارنا، وشباب البرنامج الرئاسي يساهمون في برنامج حياة كريمة بالمحافظات".