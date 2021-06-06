شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بكلية الآداب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،الأحد، حفل ختام الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور رمضان عامر عميد الكلية، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وسط حضور من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد.

وخلال كلمته، وجه الدكتور منصور حسن تحية شكر وتقدير لجميع المشاركين من الطلاب في الأنشطة الطلابية، مشيدا بالروح الأخوية التي لمسها في التعامل بين إدارة الكليات والطلاب، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم الأنشطة الطلابية و اكتشاف مواهب الطلاب والعمل على تنميتها، الأمر الذي ينعكس إيجابيا في بناء قدرات الطلاب العقلية والبدنية، وصقل مواهبهم وتطويرها، وتساعدهم على استثمار أوقاتهم .

كما قام الدكتور منصور حسن، بتكريم الطلاب المتميزين في المسابقات والتي تشمل الأنشطة الرياضية والألعاب الفردية والتي تنوعت مسابقاتها ما بين "البولينج- والبلياردو-وتنس الطاولة"، بالإضافة الى أنشطة " أون لاين" مثل التصوير الفوتوغرافي، والرسم، حيث حصلت الطالبة رحمة أحمد على المركز الأول في مسابقة البولينج والطالبة مي مصطفى رمضان على المركز الثاني ، وحصل الطالب بولا رضا جبرة علي المركز الأول بمسابقة البلياردو بينما حصل الطالب كمال حسين على المركز الثاني بذات المسابقة، وفي مسابقة تنس الطاولة فاز الطالب محمد مصطفى سيد بالمركز الأول والطالب محمد منهراوى كمال على المركز الثاني.

وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي تمكنت الطالبة مريم محمود محمد من الحصول المركز الأول وحصلت الطالبة أسماء أبو الخير محمود على المركز الثاني والطالب محمد على رشدي على المركز الثالث، وفى مسابقة الرسم استطاع الطالب ميلاد عزت كامل الفوز بالمركز الأول وحصلت الطالب أميرة سعيد ذكي على المركز الثاني والطالبة شيماء على محمد علي المركز الثالث، وفى مسابقة الشعر حصل الطالب وليد محمد فرغلي على المركز الأول، والطالب محمد خالد أحمد على المركز الثاني، والطالبة رحمة أحمد عبد الفتاح على المركز الثالث.

يأتي حفل ختام الأنشطة الطلابية بإشراف تنفيذي للدكتور عماد البنا منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، والذي أهدى رئيس الجامعة درع تذكاري تكريما لجهوده المبذولة ودعمه المستمر لكافة الأنشطة الطلابية.