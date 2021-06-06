شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة وتشجير مكبرة بصفط تراب في إطار احتفالات الغربية باليوم العالمي للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال مبادرة «صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة» والتي يتم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين محافظة الغربية ووزارة البيئة، بمشاركة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة «نيو إيجيبت».

وتم اليوم أعمال تنظيف وتطهير مصرف شبراملكان وترعة القرشية ورفع نواتج التطهير، حملة نظافة موسعة لرفع تراكمات القمامة من شوارع القرية، زراعة ١٠٠٠ من الأشجار المثمرة بمدخل القرية وعلى جانبي ترعة القرشية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات صحية من جمعية نبض الحياة للوحدة الصحية بصفط تراب.

وأكد محافظ الغربية أنه قد تم اختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئياً، كما أن المبادرة تستهدف المشاركة في تطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها.

وأشار عبدالوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ، أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي البيئي لدى أهل القرى بجانب إشراكهم في أعمال المبادرة المختلفة، مضيفاً أن بعض الشباب من مراكز مختلفة قد أتوا اليوم للمشاركة في أعمال المبادرة ونقلها إلى قراهم المختلفة.