شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يجرى حركة تنقلات محدودة بالوحدة المحلية لمركز سمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأحد، القرار رقم (357) لسنة 2021، بإجراء حركة تنقلات محدودة داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، والتى شملت تكليف: على مصطفى إبراهيم السيد رئيس مجلس قروي مازورة للعمل«نائباً»لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، بدلاً من أيمن محمد عبيد، والذي تم إلغاء تكليفه بناء على رغبته نظرا لظروف صحية.

كما تضمن القرار ندب عباس أحمد عباس أحمد ،سكرتير مجلس قروي النويرة مركز اهناسيا،للعمل بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا، وذلك «للقيام بتيسير أعمال» مجلس قروي مازورة، مع قيام رئيس مركز ومدينة سمسطا بتكليف السيد: أيمن محمد عبيد بالعمل طبقاً لمؤهله الدراسي والمجموعة النوعية والمستوى الوظيفي الذي يشغله حالياً.