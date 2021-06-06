شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتفقد منطقة خلف «السنتر الليبي» بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الأحد، جولة ميدانية بشوارع الغردقة، تفقد خلالها عدداً من المناطق أبرزها منطقة خلف السنتر الليبي استجابة للمواطنين بعد تعدد الشكاوى من أهالي المنطقة، وتزامناً مع قرب إنتهاء شبكة الصرف الصحي، تأكيداً لتعهده للمواطنين بالقيام بزيارات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق مختلفة لجميع شوارع ومناطق المدينة وأن زياراته لن تقتصر على المناطق السياحية.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لمنطقة خلف السنتر الليبي، لرصد المخالفات على أرض الواقع، بعدما تكررت شكاوى المواطنين، حيث وجه مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة رفع تراكمات مياه الصرف الصحي من المنطقة، كما حرص على التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المحلات والكافيهات، وتفقد بعدها عدداً من الميادين، مؤكداً أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

حرص المحافظ على الإستماع إلى مطالب المواطنين، واستجاب لها، مشدداً على سرعة إستكمال أعمال التطوير بمختلف مناطق المدينة، وكلف رئيس مجلس مدينة الغردقة، بالمتابعة المستمرة لنسب التنفيذ، وتذليل أي عقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع عرض تقرير مستمر بمعدلات الإنجاز، وإزالة المخالفات التي رصدها.

واكد أهالي منطقة خلف السنتر الليبي وجود العديد من المشاكل والمخالفات بها مطالبين بسرعة التطوير، ورفع كفائتها بالكامل، وطالبوا المحافظ بإستمرار هذه الجولات الميدانية.