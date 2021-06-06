شكرا لقرائتكم خبر عن بطراز معماري فريد.. الحكومة تستعد لإقامة منطقة استثمارية بالصف على مساحة 170 ألف متر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، في إطار خطة الهيئة لتفعيل العمل بنظام المناطق الإستثمارية، والاضطلاع بدورها في تهيئة مناخ الإستثمار، ودفع عجلة التنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل في المحافظات المختلفة.

وعلمت «المصري اليوم»، من مصادر مطلعة، الأحد، أن الهدف من ذلك إقامة منطقة متخصصة للانشطة السياحية والخدمية والحرفية، حيث تعد الأولي من نوعها في محافظة الجيزة، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للتجمعات السكانية للأماكن المحيطة بهذه الاراضي، مشيرة إلى أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف تم إنشاء المنطقة الاستثمارية بالصف وفقا لطراز معماري فريد حيث يوجد بداخلها فيلا الخواجة «سورناجا»، والتي يرجع تاريخ انشائها الي عام 1940.

وكشفت المصادر عن مميزات المنطقة الاستثمارية بالصف، حيث تقع على ضفاف النيل وتطل علي منظر طبيعي ساحر، وتم انشاء مرسي نيلي بالمنطقة يسمح بالانتقال من المنطقة واليها، وموقع الأرض يبعد 65 كم جنوب القاهرة علي الطريق السريع القاهرة الصعيد، ويقع داخل منطقة ريفية يحيط به قرى، كما يحده من الجهة الغربية فرع من النيل.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، طرح مؤخرا وحدات المنطقتين الاستثمارتين ببنها وميت غمر للاستثمار بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط ببنها، والمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر: بنظام الايجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، حيث تم تخفيض سعر الوحدات الصناعيه بالمنطقة الإستثمارية ببنها ليكون مقابل حق الإنتفاع السنوي للمتر إلى ٤٧٥ جنيها بدلا من ٩١٥ جنيه، كما وافق مجلس الإدارة تخفيض مقابل الإيجار السنوي للمتر للوحدات الصناعية إلى ٥٠٠ جنيه بدلا من ١٠٠٠ جنيه، حيث تستهدف المنطقة جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون بإجراءات ميسرة، ويكتفى بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

وتضمن الاعلان الخاص بطرح الوحدات، إن إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها 147 وحدة، تتراوح مساحات الوحدات بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق «كهرباء، ومياه، وصرف صحي»، مع إتاحة إنشاء دور ميزانين داخل الوحدة وفقا للمواصفات المحددة من الهيئة، مشيرا إلى أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بقر الهيئه حي السفارات بمدينه نصر أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها في القليوبية، وذلك نظير مبلغ 2000 جنيه، تسدد نقدا ولا تسترد، ويتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكترونى www.investinegypt.gov.eg أو مكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمقر الهيئه بحي السفارات بمدينة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها، وسمح للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها الهيئه العامه للاستثمار بكراسة الشروط، والتعاقد سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، على أن تتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهى مراكز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وأماكن انتظار سيارات.

بينما يبلغ إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر عدد١٠٧ وحدة، وتتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين ١٤٤ و٥٧٦ مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق «كهرباء، ومياه، وصرف صحي»، تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الهندسيه والمعدنيه والاخشاب، وينطبق عليها نفس شروط منطقة بنها.

موقع المنطقة الإستثمارية الجديدة بالصف

موقع المنطقة الإستثمارية الجديدة بالصف