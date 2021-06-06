شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوافق على إقامة نادى لذوى الهمم بالمجان بشبرا باص دعماً لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة (1643)م2 بناحية شبراباص مركز شبين الكوم لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية «بالمجان» لإقامة نادى لذوى الهمم، مشدداً على الجهة القائمة بالتنفيذ عدم البدء في إقامة أي إنشاءات على المساحة المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة وفقاً للقانون.

يأتي هذا في إطار جهود واهتمام محافظ المنوفية ودعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم وتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع ومؤكداً حرصه بالتواصل الدائم والفعال معهم، فضلاً عن تقديم كافة سبل الدعم والرعاية تأكيداً على حقوقهم في جميع المجالات.

هذا وقد كلف محافظ المنوفية إدارة المجالس بالمحافظة باستيفاء كافة البيانات والمستندات لتلك المساحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء إجراءات التخصيص.