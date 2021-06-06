شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق المنيا» تستضيف أول مؤتمر عن القانون الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختصت وزارة العدل، كلية الحقوق جامعة المنيا، بعقد أول مؤتمر تعريفي عن القانون الدولي الإنساني.

حضر المؤتمر المستشارة أمل عمار رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل والأمين العام للجنة القومية بالقانون الدولي الإنساني، والدكتورحسن سند عميد كلية الحقوق أستاذ القانون الدولي العام، والمستشار أحمد السيد على الأدهم، والمستشار محمد محمود بيومى عضو المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضو الأمانة الفنية للجنة القومية لقانون الدولي الإنسانى، وعلى حسن البدراوى المستشار القانونى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدكتورة سلمى عبدالعزيز مدير إدارة التقصى وإعادة الروابط العائلية وممثل جمعية الهلال الأحمر المصرى، والدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بالكلية.

وأظهر طلاب كلية الحقوق جامعة المنيا تنافسية علميه أبهرت الحضور، بدأت بتقديم رائع ومتميز للطلبة ياسمين هشام ابو اليزيد التي أعطت انطباع عن التفوق لطلاب هذه الكلية، ثم رسالة طلاب كلية الحقوق عن سد النهضة والتي قدمها الطلاب بأربعة لغات للعربية مصطفى توفيق والإنجليزية نورهان عبدالجواد والفرنسية عبدالحميد رضا والألمانية رانيا سالم، وقدم الطالب عبدالرحمن بدر أنشودة للشهداء نالت إعجاب الحضور.

تضمنت الندوة التعريف بالقانون الدولى الإنساني ونشأته وتطوره وجذوره التي ترجع إلى الدولة الفرعونية والحضارات التاريخية القديمة وأصوله في جميع الأديان السماوية ودوره في تنظيم الأعمال القتالية والمبادئ الإنسانية أثناء الحرب وشرح مبادئه التي تقوم على (الإنسانية -الضرورة العسكرية -التميز -التناسب )

كذلك نطاق تطبيق قواعد القانون الدولى الإنساني وأهدافه والمسئولية القانونية على مخالفة أحكامه والفرق بينه وبين القانون الدولى لحقوق الإنسان.

وأيضا تم التطرق إلى مؤسسات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وعلاقاتهم الوطيدة بالقانون الدولى الإنساني ودورهما في تنفيذه عن طريق مشاركتهما في تقديم الخدمات الإغاثية وقت الحرب ووقت السلام.

وصرحت المستشارة أمل عمار بأن وزير العدل يقدم كل الدعم لطلاب الجامعات المصرية وكليات الحقوق بشأن تدريبهم وثقل مهاراتهم وتثقيفهم فيما يخص القانون الدولى الإنساني.

واختمت القاضية قائلة لطلاب حقوق المنيا: «أنتم نموذج لما يجب أن يكون عليه دارس القانون».