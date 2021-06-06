شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين صبري شعبان قائمًا بأعمال مدير مستشفى مطروح العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد، قرارًا بتكليف الدكتور صبري شعبان عبدالرؤوف للقيام بأعمال مدير مستشفى مطروح العام خلفاً للدكتور حسن سالم لبلوغه سن المعاش لحين شغل منصب مدير عام مستشفى مطروح العام.

وأكد محافظ مطروح خلال لقائه مع الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح ومدير مستشفى مطروح العام الجديد على دعمه الدائم لمنظومة الصحة والعمل على ضخ دماء جديدة لتحسين الاداء والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح بالحرص الدائم على مراعاة المرضى وحسن التعامل مع الاطمئنان الدائم على توافر كافة المستلزمات والادوات الطبية والاستغلال الأمثل لكافة الامكانيات والأجهزة الطبية بما يخدم المرضى مع عرض كافة المطالب والمقترحات من أجل تطوير منظومة العمل.

كما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام السابق على جهوده خلال فترة عمله بمنظومة الصحة بمطروح.