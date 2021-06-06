شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فيروسات: إنفلونزا الطيور «h10» لا ينتقل للإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد خليفة أستاذ الفيروسات بمعهد الصحة الحيوانية، إن مرض إنفلونزا الطيور«h10» ضعيف ومتواجد في الطيور فقط، ولم يسجل في الصين أو خارج الصين.

وأضاف «خليفة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أنه «لا يوجد تخوف من وجوده أو دخوله مصر»، مؤكدًا أنه «لا ينتقل للإنسان فطهي الدواجن والطيور جيدا لا ينقل الفيروس ولا يوجد عادات تناول الطيور نيئة».