شكرا لقرائتكم خبر عن قصر ثقافة الأقصر ينظم محاضرة عن «الثورات الحديثة في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «الثورات الحديثة في مصر والتغيرات الثقافية والاجتماعية» تحدث د. النوبي عبدالراضي عن ثورات مصر في العصر الحديث وثورة عرابي والأسباب والنتائج، وثورة يوليو وما ترتب عليها من أحداث ونتائج، كما عقدت أمسية شعرية للشاعر أحمد عراقي وقدم قصيدة بعنوان «بدون اعتذار»، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعرة هدي غنيم وقدمت قصيدة بعنوان «احذري» كلمات أحمد نشأت.

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة «تثبيت برنامج Windows»، وأوضحت زهراء أحمد كيفية تشغيل الحاسب الآلي ومكوناته وتثبيته، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي بعنوان «مدينة الأقصر» تحدث فيها حسن صالح عن الأقصر وما تتضمنه من آثار ومعابد سواء في البر الشرقي أو البحري.