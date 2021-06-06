شكرا لقرائتكم خبر عن قصر ثقافة «تحيا مصر» بالأسمرات ينظم ندوة عن التراث وأنواعه وأهميته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بقصر تحيا مصر بحي الأسمرات، الأحد، ندوة عن «التراث وأنواعه وأهميته» ألقتها د. نورا عبدالعظيم، باحث في التراث والتاريخ، تحدثت عن التراث وأهميته وأنواعه مع التعريف بمجمع الأديان وشارع المعز.

فالتراث هو كل ما خلفه السلف من آثار علمية وأدبية، وأنواعه التراث المادي والتراث الغير مادى، كما تناولت الحديث عن مجمع الأديان وسبب تسميته وأشهر معالمه جامع عمرو بن العاص ومعبدبن عذرا والكنيسة المعلقة وكنسية أبي سرجة وشارع المعز لدين الله الفاطمي الذي يعد متحفاً مفتوح، وسبب تسميته وأهم معالمه، وتحدثت عن مسجد الحاكم بأمر الله، ومجموعة السلطان قلاوون وبيت السيحمي وزينب خاتون، بالاضافة إلى عرض فيلم وثائقي لشارع المعز.

استعرضت مدير عام ثقافة القاهرة التجربة الرائدة بحى الأسمرات وخطة التنمية الثقافية للوزارة التي يتبناها الفرع لقصر ثقافة الاسمرات والتى أحدثت حراكا ثقافيا وفنيا، موكدة على الدور الهام الذي تقوم به قصور الثقافة في تطوير العشوائيات ثقافيا، والذي يعتبر مؤشرًا حقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ورئيس حي الأسمرات، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين.