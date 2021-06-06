شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 10 سيارات إسعاف و30 ألف جرعة لقاح كورونا إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سمحت السلطات المصرية، مساء الأحد، بإدخال كمية من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وقالت مصادر إن المساعدات عبارة عن 10 سيارات إسعاف مجهزة، بجانب 30 ألف جرعة من لقاح كورونا من الجرعات الروسية «سبوتنيك لايت»، مقدمة من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة تحرير فلسطين «فتح».

يذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي على غزة، بجانب إدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع، منذ ثلاثة أسابيع.