شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العريش العام يستقبل جريحين فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى العريش العام، مساء الأحد، جريحين فلسطينيين قادمين من قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وقالت مصادر طبية إن مستشفى العريش العام استقبل كلا من أحمد مصطفى محمد غالي، وخالد محمد خالد الخوالدة، إثر إصابتهما في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضافت المصادر أنه عاد إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري، الطفل يزن، بعد انتهاء فترة علاجه في مستشفى العريش العام.

وتفتح السلطات المصرية معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيا لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة، بجانب إدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع، منذ ثلاثة أسابيع.