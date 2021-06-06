شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن شروط السفر إلى البحرين خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شركة مصر للطيران بيان رسمي توضح فيه شروط السفر إلى دولة البحرين.

وقالت الشركة في البيان «في ضوء التعديلات الواردة من السلطات المختصة بدولة البحرين بشأن الفئات المسموح لها دخول البلاد وإجراءات السفر، تحيط مصر للطيران عملائها علمًا بأنه لن يٌسمح بدخول دولة البحرين إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين في البحرين أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول».

وأضافت «كما يجب على السادة الراغبين إلى دولة البحرين إكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم عبر تطبيق BeAware على الهواتف الذكية أو زيارة الرابط http://bh.bh/covidpay».

وختمت «كذلك يحتاج المسافرون من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران من خلال الرابط https://bit.ly/3gaEUfl».