شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة عين شمس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس لأعمال الامتحانات بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس، وذلك صباح غد الاثنين الموافق 7 يونيو 2021، وذلك بجامعة عين شمس.

وأكدت جامعة عين شمس، علي ضرورة ارتداء ماسك الوجه (الكمامة) والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طوال وقت الزيارة.

فيما أجرى اليوم د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث جوله تفقدية لأعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية.

و شملت الجولة المرور على عدد من قاعات الامتحانات لطلاب الدبلومات المختلفة والقاعدة المخصصة لمشروع stem _ مشروع إعداد معلمين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا _ وعدد من المراكز ذات الطابع الخاص وعدد من مرافق الكلية والحدائق.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية انطلقت في ٢ من يونيو الجارى وتستمر حتى ٢٧ من الشهر ذاته وسط إجراءات احترازية مشددة.