شكرا لقرائتكم خبر عن ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

البترول ﻗﺎﻃﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼل 7 سنوات.. 45ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻮل إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز واﻟﺰﻳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات 34.4 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.. 517 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺜﺮوة البترولية.. 9 ﻣﺰاﻳﺪات ﻋﺎﳌﻴﺔ.. إﺳﻨﺎد 31 منطقة لشركات عالمية.. 98 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات 16.151 مليار دولار.. 94 ﻋﻘﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ.. 351 اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ﺑﺘﺮوﻟﻴا

ﺗﺘﻴﺢ اﻵﻻف ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.. ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات.. »ﻣﺒﺎدرة ﻣﺸﺮوﻋﻚ« ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ.. 1.313 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 12 ألفًا و657 مشروعًا.. 13 أﻟﻒ ﻣﺸﺮوع 2.199 مليار ﺑﺎﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.. وﻣﻨﺢ 1.873 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻗﺮوﺿﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﺎﻟﺒﺤﻴﺮة

ﻣﺼﺮ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻠﺤﻤﺔ إﻋﻤﺎر ﻏﺰة ودﻋﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻰ.. 1 - اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ »داﺋﺮى اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى« دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ.. 2 - اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ المﺤﺎور المﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮى ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﻴﻄﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻬﺎ.. 3 - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻰ ATSﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎور واﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.. 4 - إﻧﺸﺎء ﻣﻴﻨﺎء اﳌﻜﺲ بين الإسكندرية والدخلية.. 5- إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺸﺘﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة .. 6 - اﻧﺘﻘﺎء أﻓﻀﻞ اﻟﻜﻮادر ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻰ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ

الحكومة تنفى ظهور بؤرة جديدة من أنفلونزا الطيور.. تكثيف لجان التقصى على مزارع الطيور أو أسماك بيعها

ﻓﻰ ﻛﻞ ﺷﺎرع وﻧﺠﻊ.. »ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ« ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺮى اﳌﺼﺮﻳﺔ.. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﺮف ﺣﻠﻢ أﻫﺎﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ »اﺳﻤﻮ اﻟﻌﺮوس«.. وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺤﻄﺘﻰ ﺷﺮب ﻟﻘﺮﻳﺘﲔ ﺑﻜﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ

»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«: اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻰ »اﻟﺒﺎﺑﻞ ﺷﻴﺖ« ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻰ اﻷﺳﺎس.. وﺛﻴﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.. ﻣﺼﺎدر: اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻮرﻗﻰ

ﺑﺸﻌﺎر »ﻣﻤﺸﻰ أﻫﻞ ﻣﺼﺮ«.. ﻛﻮرﻧﻴﺶ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻮﺣﺎت ﻓﻨﻴﺔ.. اﳌﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﺟﻬﺎت اﻟﻨﻴﻞ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻤﺸﻰ اﻟﻨﻬﺮى بـ16 محافظة وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎﻓﻮرة اﻟﺮاﻗﺼﺔ

«النواب» يوافق على قانون «الصكوك السيادية».. وزير المالية: يستهدف تمويل مشروعات مستقبلية وليست قائمة وتنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد.. على جمعة: قانون الصكوك السيادية ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية.. واقتصادية النواب: يجذب شريحة جديدة من المستثمرين

قرارات جمهورية بإعادة تشكيل مجلس أمناء «الوطنية للتدريب» وتعيين قضاة باستئناف القاهرة والإسكندرية

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25.1% انخفاضا بقيمة العجز في الميزان التجارى فى مارس 2021

ضبط شحنة هيروين بمخازن سرية بسيارات وتحريز 580 طربة بانجو.. سقوط أباطرة صنف غسلوا ربع مليار جنيه فى الأنشطة التجارية.. والكلاب البوليسية تشارك فى التفتيش عن المواد المخدرة