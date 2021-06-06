شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف بوابة مفرق مازن شمال سبها الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر أمنى ليبى من مديرية أمن سبها سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف العناصر الأمنية جراء تفجير استهدف، مساء اليوم الأحد، بوابة مازن الواقعة شمال المدينة والتى يتمركز بها عناصر من جهاز البحث الجنائى التابع للمديرية.

وقال المصدر الأمنى فى تصريحات صحفية إنه لم يتسن لهم التأكد مما إذا كان الحادث وقع نتيجة قصف التمركز الأمنى أو هجوم انتحاري، مشيرا إلى أن من بين القتلى ضابط يدعى إبراهيم عبدالنبي.