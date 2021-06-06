أخبار مصر

قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف بوابة مفرق مازن شمال سبها الليبية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف بوابة مفرق مازن شمال سبها الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر أمنى ليبى من مديرية أمن سبها سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف العناصر الأمنية جراء تفجير استهدف، مساء اليوم الأحد، بوابة مازن الواقعة شمال المدينة والتى يتمركز بها عناصر من جهاز البحث الجنائى التابع للمديرية.

 

وقال المصدر الأمنى فى تصريحات صحفية إنه لم يتسن لهم التأكد مما إذا كان الحادث وقع نتيجة قصف التمركز الأمنى أو هجوم انتحاري، مشيرا إلى أن من بين القتلى ضابط يدعى إبراهيم عبدالنبي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا