شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هارى وميجان يعلنان ولادة طفلهما الثانى..فتاة واسمها LiLi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دوق ودوقة ساسكس عن ولادة طفلهما الثاني، وهي فتاة سمياها "lili"، ولدت فى ديانا مونتباتن وندسور، صباح الجمعة، فى مستشفى فى سانتا باربرا، كاليفورنيا، وقال الزوجان في بيان إن الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة.

قال الزوجان إنهما أطلقا اسمًا على طفلهما الثاني ليليبت بعد لقب العائلة المالكة للملكة، جدة الطفل، وذكر البيان أن اسمها الأوسط، ديانا، اختير لتكريم "جدتها الراحلة الحبيبة"، أميرة ويلز.

وُلدت ليليبت في الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت المحلي 19:40 بتوقيت جرينتش ، ووزنها 7 أرطال و 11 أونصة وهي الآن "تستقر في المنزل"، وهي الحفيدة الحادي عشر للملكة وهي الثامنة في ترتيب ولاية العرش.

وفي رسالة شكر على موقع Archewell الخاص بالزوجين، قالوا: "في 4 يونيو، باركنا بوصول ابنتنا ليلي إنها أكثر مما كنا نتخيله، وما زلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم، "شكرًا لك على لطفك ودعمك المستمر خلال هذا الوقت الخاص جدًا لعائلتنا".