محافظ القاهرة: القيادة السياسية اهتمت بالشباب وتأهيلهم علمياً وعملياً

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القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بوفد ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين لقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسى)، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بعد انتهاء أسبوعهم التدريبي الثانى بالمنطقة الجنوبية.

وعايش الوفد دورة العمل بأحياء المنطقة الجنوبية الـ 12 وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما قام الوفد بزيارة أهم المشروعات بالمنطقة الجنوبية كشق الثعبان والفواخير ومحور الحضارات ومجرى العيون والأسمرات كما زاروا محطات المناولة الجديدة والمدافن الصحية .

وأكد محافظ القاهرة أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم علمياً وعملياً وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل بالاضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار .

وقام وفد المتدربين خلال اللقاء باستعراض ملخص تجربتهم فى معايشة طرق العمل بالمنطقة الجنوبية وقدموا عدة مقترحات للمساهمة فى تطوير المنطقة الجنوبية والاستفادة من قرية الفواخير اقتصاديًا وتحويلها لمقصد سياحى .

وأثنى محافظ القاهرة على الجهد الذى يبذلونه ورغبتهم فى المعرفة والتطوير مؤكدًا أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات .

يذكر أن المتدربين بدأوا الأسبوع الثالث من التدريب منذ أمس بالمنطقة الغربية للتعرف على أساليب العمل بها. وشهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من التنفيذين بالمحافظة.